Son dakika haberleri | Malatya polisi uyuşturucu ve silah tüccarlarına göz açtırmıyor
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Son dakika haberleri | Malatya polisi uyuşturucu ve silah tüccarlarına göz açtırmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Son dakika haberleri | Malatya polisi uyuşturucu ve silah tüccarlarına göz açtırmıyor
05.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:02

Malatya polisi tarafından torbacılara yönelik düzenlenen operasyonda 4 adet tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. olayla ilgili yakalanan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 67 adet fişek, 3,85 gram metamfetamin, 0,31 gram sentetik kannabinioid, iki şahıstan 22 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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