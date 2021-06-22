Son dakika haberleri! Malatya'nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Malatya'nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak

Son dakika haberleri! Malatya'nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 28-29-30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Gastronomi Fuarı'na katılarak AB Coğrafi İşaretli Malatya kayısısı başta olmak üzere kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 28-29-30 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Gastronomi Fuarı'na katılarak AB Coğrafi İşaretli Malatya kayısısı başta olmak üzere kentin yöresel lezzetlerinin tanıtımını yapacaklarını söyledi.

MTSO, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Gastro Show'a katılacak. "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla düzenlenecek olan Gastronomi Fuarı'nda Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinin ve şehrin eşsiz lezzetlerinin tanıtımı yapılacak. Gastronomi alanında iddialı illerin katılım sağlayacağı fuarda Malatya'yı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği ile birlikte açacağı stant temsil edecek. Fuar ziyaretçilerine, AB Coğrafi İşaret Tescilli Malatya kayısısı başta olmak üzere Malatya Kağıt Kebabı, kiraz yaprağı köftesi, reyhan ürünleri, içli köfte, analı kızlı, patlıcan tava, Malatya kurabiyesi, Malatya peyniri, kayısı kola gibi birbirinden farklı ve lezzetli ürünler ile yemekler ikram edilecek.

"Standımızı onurlandırmaya davet ediyorum"

Malatya'nın lezzetlerini tatmak isteyen herkesi 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan Gastronomi Fuarı'na davet eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Malatya'mız tarihi, doğası, sanayisi, gastronomisi ve eşsiz kültür mirasıyla sadece bölgesinin değil ülkemizin önemli kentlerindendir. Malatya TSO olarak şehrimizin son yıllarda öne çıkan gastronomi kültürünü önemsiyoruz. Amacımız ilimizi sanayi anlamında büyütürken, gastronomi turizmi ile ticari hayatını da canlı tutmaktır. Dünya bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ürünlerin gitgide değer kazandığını görüyoruz. İnsanlar artık farklı tatlar arıyor. Büyüdüğü, doğduğu yerin tadını daha çok özlüyor. Bunun için ilimizdeki ürün çeşitliliğini ticari anlamda fırsata dönüştürmek için emek veriyoruz, girişimlerde bulunuyoruz. İl dışında düzenlenen fuarlara katılım sağlayarak ilimizin ve ilimiz ticari hayatının tanınması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Görevde bulunduğumuz üç yıl içerisinde Diyarbakır'da düzenlenen 2. Gurme Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'na onur konuğu olarak katıldık. Antalya'da düzenlenen 9. Yöresel Ürünler Fuarı'na katılım sağladık. İstanbul'da düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde odamızı ve sanayi yatırım avantajlarını anlattık. Katıldığımız fuarlarda ilimizi, ilimizin tarihi ve turistik yerleri ile yöresel lezzetlerinin yanı sıra sanayimize yapılacak olan yatırım avantajlarını tanıtıyoruz. 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan gastronomi fuarına da katılım sağlayarak ilimizin ve lezzetlerimizin tanıtımını yapacağız. Malatya'nın lezzetlerini tatmak isteyen herkesi standımızı onurlandırmaya davet ediyorum" dedi. - MALATYA

Son dakika haberleri! Malatya'nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek
Türk vatandaşları, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gidemeyecek
6 kişi ahırdan çıkaramadı! Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı
6 kişi ahırdan çıkaramadı! Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı
Başvurular bugün başladı! Kırtasiyecilere 5 bin lira destek yapılacak
Başvurular bugün başladı! Kırtasiyecilere 5 bin lira destek yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Elmas Metin Oktay Şenol Güneş Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Malatya'nın yöresel lezzetleri Gastronomi Fuarı'nda tanıtılacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 14:20:28. #1.14#

title