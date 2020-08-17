Son dakika haberleri: Malatya Havalimanına yeni terminal binası için proje hazırlandı Son dakika gelişmesine göre AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanına 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası için proje hazırlandığını söyledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Havalimanına 2,5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası için proje hazırlandığını söyledi.

Çalık, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile birlikte Malatya Havalimanında incelemede bulundu.

İnceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Çalık, mevcut terminal binasının 9 bin 600 metrekare kapalı alana sahip olduğunu belirtti.

Artan yolcu sayısından dolayı yeni terminal binasına ihtiyaç duyulduğunu bildiren Çalık, "Mevcut terminal binamızın hemen yanında 7. Ana Jet Üssü'müze ait arsalar vardı. Genelkurmay Başkanımız ve Hava Kuvvetleri Komutanımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bu alanların tahsisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) yapıldı." ifadelerini kullandı.

Çalık, hazırlanan projenin 50 bin metrekare alan üzerine üzerine planlandığını ve havalimanı terminal binasının kapasitesinin 2,5 milyon yolcu olacağını bildirdi.

Terminal binasının 26 bin 765 metrekare olacağını kaydeden Çalık, projenin detaylarıyla ilgili, şu bilgiyi paylaştı:

"2 bin 495 metrekare ısı ve güç merkezi binası, 112 metrekare apron bariyer binası ve kanopisi, 87 metrekare havalimanı giriş nizamiye binası ve kanopisi, havalimanı iç bağlantı yolları, 500 araçlık otopark, arıtma tesisi ve altyapılar inşa edilecek. Büyükşehir olan Malatya'mıza yakışan bir terminal binasını kazandıracağız. DHMİ Genel Müdürümüz Hüseyin Keskin ile bir görüşme yaptık ve 2020 yılı içerisinde yatırım programına alınması konusunda projenin hızlandırılmasını talep ettik. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Naci Ağbal'a teşekkür ediyoruz, hızlanan bu projeye çok ciddi bir destek verdi. Şu anda Cumhurbaşkanımıza arzı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na yaptığımız ziyarette de projeyle ilgili gerekli desteği istedik."

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, Malatyalıların ve uçakla seyahat edenlerin ihtiyacını hissettiği yeni terminal binasının projesinin hazırlandığını kaydetti.

Kaynak: AA