Son dakika haberleri! Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e AA'dan ziyaret
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Son dakika haberleri! Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e AA'dan ziyaret

21.10.2020 16:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:06
Son dakika haberleri! Malatya Emniyet Müdürü Dağdeviren'e AA'dan ziyaret

Son dakika haberler: Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e Anadolu Ajansının (AA) 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 yıl" kitabı hediye edildi.

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e Anadolu Ajansının (AA) 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 yıl" kitabı hediye edildi.

AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan ve muhabir Volkan Kaşik Dağdeviren'i ziyaret etti.

Ercan, AA'nın çalışmaları hakkında Dağdeviren'e bilgi verdi.

Dağdeviren, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Medyanın kamuoyunu bilgilendirme açısından önemli bir görev üstlendiğini aktaran Dağdeviren, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Ramazan Ercan ziyarette Dağdeviren'e AA'nın 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Türkiye ve Dünyada 100 yıl" kitabını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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