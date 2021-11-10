Son dakika haberleri... Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haberleri... Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

AA / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Malatya'daki bina göçüğüne ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberlerine göre Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

MALATYA (AA) - Malatya'da bir binada yaşanan göçüğe ilişkin gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

İnönü Caddesi'ndeki zemin katında işletmelerin yer aldığı tek katlı binada dün yaşanan çökmeye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan işletme sahibi Hikmet D. ve yanında çalışan Sebahattin C, Zeki A. ile Mehmet G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan ve hastanede tedavi edilen Mehmet G'nin adliyeye ayağı alçılı halde geldiği görüldü.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri
Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

 Malatya'da bir binada göçük meydana geldi

Malatya'da bir binada göçük meydana geldi
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