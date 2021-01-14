Son dakika haberleri... Malatya'da yolcu otobüsünde 5 kilo esrara 8 gözaltı
14.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:15
Son dakika haberleri: MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
MALATYA'da, polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Afgan uyruklu 8 yolcu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramada Afganistan uyruklu 8 yolcunun eşyasında 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, 8 şüpheliyi gözaltına alarak karakola götürdü.Narkotik ekiplerinin kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda da 162 gram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN