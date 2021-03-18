Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
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Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

18.03.2021 23:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:16

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 46,6 gram kubar esrar, 129 gram toz esrar, 156,39 gram sentetik uyuşturucu, 33 yeşil reçeteye tabi hap, tabanca ve 31 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli ise tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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