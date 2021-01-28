Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsın evinde ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada, 1 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine