Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

28.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:32
Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 yabancı uyruklu şahsın evinde ve üzerlerinde arama yaptı.

Aramada, 1 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Ebru Yaşar Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Erol Bulut Serdar Aziz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 12:35:56. #1.16#
title