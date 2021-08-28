Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerce Hanımınçiftliği Mahallesinde metruk bir eve operasyon düzenlendi.

Burada bulunan şüpheli O.K'nin üzerinde yapılan aramada 33,3 gram esrar, uyuşturucu medde kullanma aparatı ile 2 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli O.K, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş