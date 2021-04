Son dakika haberleri! Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Öte yandan Vali Baruş, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Baruş, mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın yaklaşık iki asra dayanan bilgi ve tecrübesiyle, hukuka ve yasalara bağlılıktan ayrılmadan, üstün bir vazife anlayışıyla görevini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Emniyet teşkilatının kahraman mensuplarının vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin huzur içerisinde yaşaması, can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden, her türlü şartta büyük bir özveriyle görevlerini icra ettiğini kaydeden Baruş, Türk polisinin vatandaşların huzur ve güvenliğinin teminatını olduğu kadar devletin güvenliğini tehlikeye atacak her türlü yıkıcı ve bölücü yapıların, milli iradeye tasallut eden her türlü şer odağının karşısında durmayı her zaman en şerefli bir görev bildiğini belirtti.

İl Emniyet Müdürü Dağdeviren de dün olduğu gibi bugün de milletin canları, malları, ırzları ve aziz vatanın emniyet ve huzurunun kendilerine emanet olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Devletine sadakatle bağlılıktan, insan hak ve hürriyetlerine saygıdan taviz vermeyen teşkilatımız, ilelebet aynı azim ve kararlılıkla kutlu emanetlerini korumaya devam edecektir. Bu kutsal görevi birlikte ifa ettiğimiz Malatya Emniyet Teşkilatımızda görev yapan teknisyeninden, bekçisine ve emniyet hizmetlerindeki her rütbedeki personelime, görev disiplinleri ve görev aşkları için teşekkür eder, 176. kuruluş yıl dönümlerini kutlarım. Rabbim huzurumuzu, dirliğimizi, varlığımızı, birliğimizi tehdit eden her türlü şerden, hastalık, kaza ve belalardan milletimizi, devletimizi, ülkemizi, Malatyamızı ve teşkilatımızı korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine