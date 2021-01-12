Son dakika haberleri: Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri: Malatya'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

12.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:03
Son dakika haberleri: Malatya'da

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 33 yeşil reçeteye tabi hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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