Son dakika haberleri: Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri: Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 120 gümüş sikke, 2 yüzük ve 1 obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Malatya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 120 gümüş sikke, 2 yüzük ve 1 obje ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesi Boran Mahallesi'nde bazı şüphelilerin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 120 gümüş sikke, 2 yüzük ve 1 obje ele geçirdi.

Gözaltını alınan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: Malatya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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