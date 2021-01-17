Son dakika haberleri: Malatya'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü
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Son dakika haberleri: Malatya'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

17.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 19:16
Son dakika haberleri: Malatya'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan Bülent Özdemir (60), duş almak için banyoya girdi.

Uzun süre banyodan çıkmayan Özdemir, aile bireyleri tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Özdemir'in şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özdemir'in cenazesi, Doğanşehir Belediyesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Aydın

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