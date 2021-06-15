Son dakika haberleri... Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberleri... Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Son dakika haberleri... Malatya'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Çukurdere Mahallesi'nde M.K, ile U.Ö, arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda ağır yaralanan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli U.Ö ise asayiş ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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