Son dakika haberleri | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
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Son dakika haberleri | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

MALATYA'da polis tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Şüphelilere ait 6 adrese düzenlenen baskınlarda; 2 tabanca, 2 otomatik tüfek ve 17 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 2 TUTUKLAMA
Son dakika haberleri | MALATYA'DA SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU 2 TUTUKLAMA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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