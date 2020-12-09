Son dakika haberleri! Malatya'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Bir son dakika haberine göre MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca ve 6 av tüfeğiyle yakalanan 3 kişi gözaltına aldı.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 tabanca ve 6 av tüfeğiyle yakalanan 3 kişi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Pütürge ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 3 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Silah, mermi ve şarjörlere el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN