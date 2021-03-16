Son dakika haberleri | Malatya'da şehit kabirlerinin bakımı yapıldı
16.03.2021 11:21 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:25
Son dakika haberler: İl Jandarma Komutanlığınca şehit mezarlarının bakımı yapıldı, yıpranmış bayraklar değiştirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca şehit mezarlarının bakımı yapıldı, yıpranmış bayraklar değiştirildi.
Jandarma ekipleri kırsal mahallelerdeki şehit kabirlerini ziyaret ederek, şehitlerin kabrinde dua okudu.
Şehit mezarlarının bakımların yapan jandarma personeli daha sonra yıpranmış Türk bayraklarını da değiştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş