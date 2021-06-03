Son dakika haberleri | Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haberleri | Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haberleri | Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Malatya'da, PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel paylaşımların yapıldığı 3 adet cep telefonu, PKK/KCK terör örgütünün propaganda videolarının bulunduğu 1 adet flaş bellek, 1 adet mahkeme kararı ile yasaklanmış yayın, terörist başının cezaevi koşullarının iyileştirilmesi eylemlerinde kullanılmak üzere basılmış HDP logolu ve mahkeme kararıyla yasaklı 114 adet sticker, 15 adet örgütsel içerikli yayın ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslarla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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