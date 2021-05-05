Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.
Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kaldırım mahallesinde Ulaş Yılkınç'a ait kümeste henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangında 100 tavuk ile 150 civciv telef olurken tavuklardan bazıları kurtarıldı.
Kümes kullanılamaz hale geldi.
Günlük yumurta satışı yapan köy tavuğu yetiştiricisi Yılkınç, hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen