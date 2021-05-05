Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu

Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Kaldırım mahallesinde Ulaş Yılkınç'a ait kümeste henüz öğrenilemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangında 100 tavuk ile 150 civciv telef olurken tavuklardan bazıları kurtarıldı.

Kümes kullanılamaz hale geldi.

Günlük yumurta satışı yapan köy tavuğu yetiştiricisi Yılkınç, hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Antalya'da feci kaza! Aracın içinde sıkışıp yanarak can verdiler
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Afyonkarahisar'da panik devam ediyor! Enerji santralindeki yangın 80 bin metrekarelik alana yayıldı
Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Yangın nedeniyle küle dönen evde, ilk günkü gibi duran 2 adet Kur'an-ı Kerim bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Müge Anlı Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Diego Gökhan Töre Yılmaz Vural Sergen Yalçın Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 04:34:36. #1.16#

title