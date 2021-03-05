Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 lira para cezası uygulandı
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Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 lira para cezası uygulandı

05.03.2021 15:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:25
Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 lira para cezası uygulandı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye 7 bin 200, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise 900 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 654 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 6 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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