Son dakika haberleri! Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye 8 bin 100 lira para cezası uygulandı

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 9 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi de yurda yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye 7 bin 200, maske takma kuralını ihlal eden 1 kişiye ise 900 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 654 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 6 araca işlem yaptı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 kişi ise yurda yerleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik