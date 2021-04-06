Son dakika haberleri... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesildi
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Son dakika haberleri... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 7 bin 200 lira para cezası kesildi

Son dakika gündem haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye 7 bin 200 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri, 238 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi ise ikametine yönlendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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