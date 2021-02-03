Son dakika haberleri: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 48 kişiye para cezası
03.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:02
Son dakika haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 48 kişiye para cezası kesildi.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 48 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin kentteki denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimler kapsamında maske takma kuralını ihlal eden 5, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 43 kişiye para cezası uyguladı.
286 iş yeri, 242 toplu taşıma aracı ile pazarları denetleyen ekipler, tedbirlere uymayan 2 toplu taşıma aracına işlem yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş