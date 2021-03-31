Son dakika haberleri: Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye 11 bin 700 lira para cezası kesildi
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
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Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 13 kişiye para cezası kesildi, izolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte Kovid-19 tedbirlerine yönelik yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 11 kişiye 9 bin 900, maske takma kuralını ihlal eden 2 kişiye ise 1800 lira ceza uygulandı.
Polis ekipleri, 554 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 4 araca işlem yaptı.
İzolasyon kurallarını ihlal eden 4 kişi ise yurda yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik