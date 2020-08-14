Son dakika haberleri | Malatya'da karısını silahla yaralayan kişi gözaltına alındı Son dakika haberi: Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartışma sırasında eşini silahla yaraladığı ileri sürülen koca gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tartışma sırasında eşini silahla yaraladığı ileri sürülen koca gözaltına alındı.

Beylerbaşı Mahallesi'nde Y.O. ile eşi E.O. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışmaya çiftin yakınları da karıştı.

İddiaya göre, tartışma sırasında Y.O'nun araçtan aldığı av tüfeğinin ateş alması sonucu E.O. elinden yaralandı.

Sağlık ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan E.O'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili Y.O. gözaltına aldı.

Kaynak: AA