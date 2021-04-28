Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi
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Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

Semt pazarlarında maske, mesafe ve hijyen kontrolü yapan ekipler, jandarma aracından Kovid-19 tedbirlerine uyulması için uyarı anonsları yaptı.

Şehirlerarası kara yolları ile caddelerde oluşturdukları kontrol noktalarında araçları durduran jandarma, araçlarda bulunan vatandaşların HES kodlarını sorguladı.

Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Jandarma Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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