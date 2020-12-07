Son dakika haberleri... Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı
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Son dakika haberleri... Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

07.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:32
Son dakika haberleri... Malatya'da jandarma aracı devrildi: 5 asker yaralı

Edinilen son dakika haberine göre MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği jandarma aracı devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Pütürge- Doğanyol ilçesi arasındaki karayolunda meydana geldi. Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı devriye aracı, görev bitiminde karakola dönüşe geçti. Ancak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, devrildi. Kazada, 5 asker yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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