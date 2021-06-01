Son dakika haberleri... Malatya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 1'i muvazzaf 5 gözaltı
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Son dakika haberleri... Malatya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 1'i muvazzaf 5 gözaltı

Son dakika haberleri... Malatya'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 1'i muvazzaf 5 gözaltı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 1'i muvazzaf 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanması içerisinde ardışık aramaları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında gözaltına kararı verilen 1'i muvazzaf astsubay 5 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bir muvazzaf üsteğmen de kentte gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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