Son dakika haberleri! Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı

12.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:08
Son dakika haberleri! Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı

Son dakika gündem haberi... Malatya'da izinsiz kazı yapan biri FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Malatya'da izinsiz kazı yapan biri FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru olan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende ilçesi Hisarkale Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri izinsiz kazı yapan şüphelileri fark etti.

Operasyon yapan jandarma ekipleri şüpheliler T.Ö. ile FETÖ'den ihraç edilen eski polis memuru A.S.D'yi suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada 3 dedektör, birer kazma ve kürek, 4 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ile 1 gram altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum İlker Başbuğ Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Murat Dalkılıç Gonca Vuslateri
Spor Ersun Yanal Ömer Bayram Fatih Terim Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Malatya'da, FETÖ'den ihraç edilen eski polis izinsiz kazı yaparken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 12:13:22. #1.15#
title