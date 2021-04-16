Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Malatya'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesi Beğre Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildi.
Toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.
Mahalle, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine