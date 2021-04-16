Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Son dakika haberleri | Malatya'da bir mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

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Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Malatya'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesi Beğre Mahallesi'nde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugünden itibaren mahallede 10 gün karantina uygulanması kararı aldı.

Mahalle, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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