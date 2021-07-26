Son dakika haberleri! Malatya'da bayram tatili kaza bilançosu: 3 ölü, 71 yaralı
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Son dakika haberleri! Malatya'da bayram tatili kaza bilançosu: 3 ölü, 71 yaralı

Son dakika haberleri! Malatya'da bayram tatili kaza bilançosu: 3 ölü, 71 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Malatya'da Kurban Bayramı öncesi başlayan 9 günlük tatil süresince jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen 32 ayrı kazada 3 kişi öldü 71 kişi ise yaralandı.

Malatya'da Kurban Bayramı öncesi başlayan 9 günlük tatil süresince jandarma sorumluluk sahasında meydana gelen 32 ayrı kazada 3 kişi öldü 71 kişi ise yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16-25 Temmuz tarihleri arasında sorumluluk sahalarında 32 ayrı kazanın meydana geldiği belirtildi. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerinde bayram tatili süresince yaşanan toplam 32 ölümlü ve yaralamalı kazaya müdahale edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, meydana gelen kazalarda 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 71 kişinin ise yaralandığı ifade edildi. - MALATYA

Son dakika haberleri! Malatya'da bayram tatili kaza bilançosu: 3 ölü, 71 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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