Son dakika haberleri! Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen lise öğrencisi tutuklandı
16.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:55
Son dakika haberleri... Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen lise öğrencisi tutuklandı.
Malatya'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülen lise öğrencisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Yeşilyurt ilçesi Kaynarca Mahallesi'ndeki evlerinde babası Reşat A'yı öldürdükten sonra polis tarafından gözaltına alınan lise öğrencisi A.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine