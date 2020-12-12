Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Malatya'da annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde, A.D. henüz öğrenilemeyen bir nedenle annesi N.S'yi yaşadığı evde rehin aldı. Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonrasında eyleminden vazgeçen A.D, polis ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan A.D. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş