Son dakika haberleri: Malatya'da 321 litre sahte içki ele geçirildi
11.12.2020 21:27 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:31
Son dakika habere göre MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki üretimi ile satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, kentte belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 321 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN