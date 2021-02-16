Son dakika haberleri... Malatya'da 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
16.02.2021 11:59 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:02
Son dakika haber: Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine araçla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Darende İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce durduran araçta yapılan aramada, 3 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş