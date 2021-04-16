Son dakika haberleri... Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
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Son dakika haberleri... Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı

Son dakika haberleri... Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Beğre Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Beğre Mahallesi, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Doğanşehir'in Beğre Mahallesi'nde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem alarak vatandaşları yaptığı anonslarla dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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