Son dakika haberleri... Malatya Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Malatya Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Bir son dakika haberine göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.

Son dakika haberleri... Malatya Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı
29.07.2020 17:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:53

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı. 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramında vatandaşların sorun yaşamamaları için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı tedbirler alındı.

Alınan önlemler ve yapılan hazırlıklarla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güven içerisinde Kurban Bayramı'nı geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçlarının bayram süresince ücretsiz taşımacılık yapacağının müjdesini veren Başkan Gürkan, "Özel halk otobüslerimiz bayram boyunca ücretli bir şekilde çalışacak. Belediyemize ait trambüsler ve otobüsler ise bayram süresince ücretsiz olacak. Covid-19 tedbirleri kapsamında araçlara maskesiz binmek yasak. Ayrıca, MOTAŞ tarafından, 31 Temmuz Perşembe (Arife) Gününden itibaren Şehir Mezarlığı Hattına ücretsiz ek seferler konularak, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlığa ulaşmaları sağlanacak" şeklinde konuştu.

İlgili birimler bayram süresince mesai yapacaklar

Vatandaşların daha rahat ve sorunsuz bir şekilde bayramlarını geçirmeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi birimlerinin 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüreceğine dikkat çeken Başkan Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi de Bayram süresince hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar, gerektiğinde Çağrı Merkezi'nin 444 51 44 numaralı telefonunu arayabilecekler. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı çağrı merkezi de yine hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikayetlerini 185 ve 377 74 44 numaralı çağrı merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler. Atıksu Arıtma Tesisi nöbetçi ekipler oluşturularak kesintisiz hizmet vermeye devam edecekler. Su ve Kanalizasyon Arıza ekipleri bayram süresince hizmete devam edecekler. Laboratuvar Birimi tarafından oluşturulan nöbetçi ekipler ile su analizi ve tahlilleri de yapılacak" dedi.

Cadde ve sokaklar ile cami avluları yıkanacak

Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ana caddelerin temizliğini yaparak yıkayacak. Ana cadde üzerinde bulunan camilerin avluları ve Bayram namazı kılınacak mekanlar yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlikler yapılacak. Şehir Mezarlığı, Mezarlık Camisi ve Şehitliğin çevresinde gerekli temizlikler yapıldıktan sonra gül suyu sıkılacak.

Ayrıca bayram süresince nöbetçi temizlik personelleri görevlendirilerek oluşabilecek aksiliklerin önüne geçilecek. Hafriyat döküm sahası ile çöp döküm sahası da bayram süresince açık tutularak çalışmalar devam edecek.

Trafik akışının disipline edilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı nedeniyle oluşabilecek sıkışıklığı önlemek amacıyla trafik akışını disipline edecek çalışmalar yapıyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ana arterlerde yol çizgi çalışmaları ile duba, levha yenileme çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam ediliyor. Şehir Mezarlığı giriş ve çıkışlarında da herhangi bir aksaklık yaşanmaması amacıyla gerekli tedbirlerin önceden alınacağı belirtildi. - MALATYA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü 3. Sayfa
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü Ekonomi
Son Dakika: Euro 8,24 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor Yaşam
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test kitleriyle ilgili olay olan iddialara yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirlerini 3 gruba ayırarak sıraladı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Inter Miami, Radamel Falcao ile görüştü ve resmi bir teklif yaptı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Fatih Sultan İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Ali Sunal Müge Anlı Ozan Güven Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Malatya Büyükşehir Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 18:12:11. #1.14#
title