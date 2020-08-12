Son dakika haberleri: Makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü
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Son dakika haberleri: Makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan arıcı Hüseyin Savaşlı (85), hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı adam öldü
12.08.2020 00:32 | Son Güncelleme: 12.08.2020 00:51

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangında alevlerin ortasında kalan arıcı Hüseyin Savaşlı (85), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.40 sıralarında ilçeye bağlı Ulucami Mahallesi'nde, makilik alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, vatandaşlar tarafından bölgede arıcılık yapan Hüseyin Savaşlı'nın olabileceğini bilgisi verildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında yapılan incelemede, Hüseyin Savaşlı'nın cesedi bulundu. Yanarak hayatını kaybettiği belirlenen Savaşlı'nın, yangının çıktığı sırada makilik alanda olduğu öğrenildi. Yangında, 20 kovanın yanı sıra binlerce arının da telef olduğu belirlendi. Savaşlı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


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Kaynak: DHA

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