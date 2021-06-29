Son dakika haberleri | Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)
Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAntalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ömer Demir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları