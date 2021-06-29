Son dakika haberleri | Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)
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Son dakika haberleri | Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)

Son dakika haberleri | Makaslı galerici cinayeti kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIAntalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Antalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ömer Demir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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