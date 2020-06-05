Son dakika haberleri: Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi

Son dakika haberi... TOPLU ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci Cuma namazına da katılım yoğun oldu.

Son dakika haberleri: Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
05.06.2020 14:16 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:20
TOPLU ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ikinci Cuma namazına da katılım yoğun oldu. Bağcılar'daki Mahmutbey Stadı'nı tamamen dolduran vatandaşların kıldığı Cuma namazı havadan görüntülendi.

Koronavirüs nedeniyle 16 Mart tarihinden beri kapalı olan cami ve mescitler geçen hafta Cuma namazıyla toplu halde ibadete açılmıştı. Toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının ardından bu haftaki Cuma namazı yine belirli noktalarda kılındı.

Bağcılar'da Cuma namazı için en çok katılımın olduğu yer ise Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadı oldu. Namaz saati yaklaşırken stadı tamamen dolduran vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. Yüzlerce kişinin katılımı ile kılınan Cuma namazı havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi Haber
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesini övdü
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
İstanbul'daki dolunay manzarası göz kamaştırdı! Kartpostallık görüntüler oluştu
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Sağlık Bakanı Koca'yı isyan ettiren kare: Maske takmış ama gözünü gerçeğe kapatmış
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
Real Betis, Galatasaraylı Feghouli'yi transfer etmek istiyor
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
UEFA, G.Saray'ın eski yıldızını unutmadı! Attığı müthiş golü paylaştı
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Sosyal mesafenin korunması amacıyla Caddebostan Sahili'ne çizilen çemberler silindi
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Efsane golcü Raul, Schalke 04'e teknik direktör oluyor
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Kavga eden köpekleri herkes izlerken bir vatandaş demir çubukla ayırmaya çalıştı
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Virüsün denizde canlı kalma ihtimali düşük
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Engin Altay Mustafa Şentop Adnan Menderes Enis Berberoğlu
Magazin Hadise Ece Erken Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Mahmutbey Stadında Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:20:14. #1.15#
title