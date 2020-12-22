Son dakika haberleri: Mahmudiye'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
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Son dakika haberleri: Mahmudiye'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

22.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:29
Son dakika haberleri: Mahmudiye'de uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberi: Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Tetik"in de kullanıldığı aramalarda 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan N.K. ise gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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