Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkiine arasına sıçradı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür aralıksız devam eden orman yangınları Çardak mahallesi Beydiğin mevkiine arasına sıçradı. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan çalışmalar sürerken, bazı vatandaşlar da ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile olaya müdahale etti.

Çardak Beydiğin bölgesinde çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Yangının Beşkonak Mahallesine ilerlememesi için havadan ve karadan destek sürerken 1 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi alevlerle mücadele ediyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman yükselen alevler korku dolu anların yaşanmasına sebep olurken, bazı vatandaşlar ise ellerine aldıkları yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti

Yanan bölgeye 80 kilometre uzaktaki Antalya'dan ellerinde yangın tüplerini alarak gelen bir grup genç, " Söndürme ekiplerine yardım edebilmek için geldik. Kendi imkanlarımızla gidip yangın tüpü aldık, elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştular. Elinde ki su şişesi ile yangına müdahale eden bir vatandaş ise, " Canımız yanıyor, gittim elimdeki su şişesi ile yangına müdahale ettim" dedi.

Yangın içerisinde bir köpeğin yanmasını son anda kurtardıklarını belirten Hüseyin Okudan, "Köyün merkezinde, yanmak üzereydi, kurtardık. Kaçacak yeri yoktu, dumanlar sarmıştı etrafını çıkardık yangının içinden. Bir anlık bir şeydi fazla bir şey düşünemiyor insan. O anda aldık kucakladık. Zaten kendisi de korkmuştu. " diye konuştu.

(Mehmet Demirci/İHA)

Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
Manavgat'tan tüyleri diken diken eden görüntü! İtfaiyecilerin alev toplarına müdahalesi yetersiz kaldı
Meral Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Meral Akşener'den ormanları yakanlara karşı öneri: Terör üyeliği ile yargılansınlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Demet Akalın Kerem Kamışlı
Spor Can Bartu Burak Elmas Metin Oktay Nihat Özdemir Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Mahalleye yaklaşan alevlere vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 08:48:34. #1.15#

title