Son dakika haberleri | Mahalleli Pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi - Haberler
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Son dakika haberleri | Mahalleli Pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Son dakika haberleri | Mahalleli Pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı.

KAYSERİ'de, yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpeği beslediği mahalleli tarafından ihbar edilen Oğuzhan D.'ye, 14 bin 982 TL ceza uygulandı.

Melikgazi ilçesine bağlı Becen Mahallesi Fındıklıdere Caddesi'ndeki 38 VU 582 plakalı otomobil içinde, yasaklı hayvan türlerinden Pitbull gören mahalleli, polise ihbarda bulundu. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobil içinde bulunan köpeğe el koydu. Köpeği besleyen Oğuzhan D.'ye de 5199 sayılı 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 14 bin 982 TL ceza kesildi. Pitbull cinsi köpek ise barınağına teslim edildi.


Son dakika haberleri | Mahalleli Pitbull beslediğini ihbar etti, 14 bin 982 TL ceza kesildi

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Türk Lirası, Otomobil, Pitbull, Güncel, Haberler

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