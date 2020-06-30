Son dakika haberleri | Mahalledeki koku ekipleri harekete geçirdi, evde kedi öldüğü belirlendi
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Son dakika haberleri | Mahalledeki koku ekipleri harekete geçirdi, evde kedi öldüğü belirlendi

Son dakika güncel haberi: İZMİT'te bir binanın giriş katından yayılan koku, ekipleri harekete geçirdi.

Son dakika haberleri | Mahalledeki koku ekipleri harekete geçirdi, evde kedi öldüğü belirlendi
30.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:54

İZMİT'te bir binanın giriş katından yayılan koku, ekipleri harekete geçirdi. Dairenin kilitli kapısını kırarak açan ekipler, kokunun kaynağının evde ölen kedi olduğunu belirledi.

İzmit Hacı Hızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak üzerindeki 3 katlı bir binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine, mahalle halkı ekiplere ihbarda bulundu. Evde yaşayanlara ulaşılamaması ve kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri, dairenin kapısını kırarak içeri girdi. Her ihtimale karşı olay yerine ambulans da çağırıldı. Ekiplerin daire içerisinde yaptığı incelemede evdeki kedinin öldüğü ve kokuya sebep olduğu anlaşıldı. Ölen kediyi evden alarak bir poşete koyan Hacı Hızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur, daha sonra poşeti çöpe attı.MAHALLEDE, 'CESET OLABİLİR Mİ' DİYE BİR PANİK VARDIMahalle halkının evde ceset olmasından şüphelendiğini söyleyen Hacı Hızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur, Bu kişiler kiracıymış bildiğimiz kadarıyla. Bunlar baba-oğul pazarcılık yapıyorlardı. Daha sonra pandemi döneminde burayı terk etmişler. Burada, muhtarlıkta kayıtları duruyor. Nereye gittikleri belirsiz. Buradan bir koku geliyordu. Biz de tedbir amaçlı 112 Acil'i aradık. Buranın açılması için mal sahibine de haber verdik. Mal sahibiyle birlikte buranın açılmasını istedik. Savcı beye de danıştılar, sağ olsun savcı bey de müsaade etti. İçeri girdiğimizde baktık ki, orada camın kenarında kedi ölmüş. Koku vardı. Zaten hayvan da kurtlanmış. Özellikle buranın arka sokağı olan Hacı Hızır Sokak'taki evlere çok rahatsızlık verdi. Mahallede, 'Ceset olabilir mi' diye bir panik vardı. Çünkü kimse burada oturanları görmedi. Gittiklerini de fark etmedik. Sadece araçlarının burada olmamasından dolayı gittiklerini düşünüyoruz. Çok şükür ki, öyle bir şey olmadı. Gereğini yaptık dedi.BİR KEDİ ÖLMÜŞ

Mahalledeki kokudan çok büyük rahatsızlık duyduklarını söyleyen Yasemin Erez, Yaklaşık 1 haftadır mahallemizde ağır, keskin bir koku vardı. Evimizin arka cephesindeydi. Biz de bu kokudan rahatsızlık duyduğumuz için ekipleri çağırdık. Muhtarımızdan yardım istedik. Onlar da konuyla ilgili ellerinden geldiğince bize yardımcı oldular. Şükürler olsun ki bir kedi ölmüş yani. diye konuştu.


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Kaynak: DHA

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