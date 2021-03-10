Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
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Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

10.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:17
Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kadının, beyaz eşya mağazası önünde duran televizyonlardan birini alıp, kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde bir kadının, beyaz eşya mağazası önünde duran televizyonlardan birini alıp, kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olayı, pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Bahar Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasının önünde gerçekleşti. Mağazanın önüne gelen bir kadın, bu sırada dışarıda duran ve piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan koli içindeki televizyonlardan birini alarak kaçtı. Televizyonlardan birinin eksik olduğunun fark edilmesi üzerine güvenlik kameralarını inceleyen mağaza çalışanları, bir kadının televizyonu alıp, kaçtığını tespit ederek, polise şikayetçi oldu. Görüntülerde, yüzünde maske ve güneş gözlüğü olan şüphelinin, mağazanın önünden geçip, bir süre sonra geri dönerek etrafı kontrol ettiği, ardından da koli içerisindeki televizyonu alarak hızlıca uzaklaştığı görüldü. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında
Mağaza önünden televizyon hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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