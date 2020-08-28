Son dakika haberleri: Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı

Son dakika gündem haberi: İspanya'nın başkenti Madrid'de korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması yönünde karar aldı.

Son dakika haberleri: Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı
28.08.2020 19:09 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:13

İspanya'nın başkenti Madrid'de korona virüs salgınında vaka sayılarında yaşanan artışın ardından Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması yönünde karar aldı.

Avrupa'da korona virüs salgının yeniden etkisini arttırması ile birçok ülke kısıtlamaları yeniden uygulamaya başladı. İspanya'da birçok bölge hükümeti gibi başkent Madrid yönetimi de vaka sayılarında yaşanan artışın ardından gece hayatının sonlandırılması ve restoranların terasları dahil sosyal mesafenin korunamadığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması yönünde karar almıştı. Ancak bu karar yerel mahkeme tarafında merkezi hükümetin OHAL kararı olmadan, insanların temel haklarını sınırlayamayacağı iddia edilerek geçersiz kılınmıştı. Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJM) tarafından alınan karar ile, sokakta sigara içilmesinin ve gece hayatının yasaklanması dahil olmak üzere bölge hükümeti tarafından 18 Ağustos'ta alınan sağlık önlemlerine yasal yetki sağlandı. TSJM, aldığı karar ile özerk Madrid hükümetinin çıkardığı sağlık önlemleriyle ilgili yasakların geçerli olduğunu kabul etti.

TSJM'nin aldığı kararda, "Her özerk topluluğun sağlık otoriteleri, genel önleyici eylemleri kabul edebilir. Acil veya gerekli sağlık nedenleri olduğunda veya bulaşıcı hastalıkları kontrol altına almak için uygun gördükleri sağlık önlemlerini ve sınırlamalarını kabul edebilirler" ifadeleri kullanıldı. TSJM'nin kararı ile Madrid bölgesi hükümeti tarafından açıklanan tedbir paketinde yer alan, toplu taşıma araçlarında yiyecek ve içecek tüketiminin de yasaklanması artık yasallaşmış oldu.

İspanya'nın Galiçya özerk bölgesinde ise geçtiğimiz haftalarda korona virüsün bulaşma tehlikesini arttırdığı gerekçesiyle halka açık yerlerde sigara içmek yasaklanmıştı. Sigara yasağının fiziki mesafe kuralının uygulanamadığı kafe, bar ve restoran teraslarında da geçerli olacağı aktarılmıştı.

Öte yandan Madrid'de toplam korona virüs vaka sayısı 115 bin 159'a, toplam can kaybı ise 8 bin 600'e yükseldi. İspanya'daki toplam vaka sayısı ise 451 bin 792'ye, toplam can kaybı 28 bin 996'ya yükseldi. - MADRİD

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi 3. Sayfa
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı Spor
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı Dünya
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Spor
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap Cinsellik
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş Güncel
İzmir'de 44 aracın hasar gördüğü orman yangınına sigara izmariti neden olmuş
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Annesiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği adamı öldürdü
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Konusuyla tepki çeken Gel Dese Aşk dizisi final yapmadan yayından kaldırıldı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Tecavüz hikayesinin anlatıldığı çocuk kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Acun'un satın aldığı Fortuna Sittard, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı istedi
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye 700 milyon TL'lik jest
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Kısıtlamalar yeniden gündemde
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
Cansız bedeni molozların arasında bulunan genç kızı, sevgilisi gömmüş: Uyuşturucu kullanıp ilişkiye girdik
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Eda Taşpınar'ın oyuncu aşkı Çağrı Atakan sabıkalı çıktı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Mansur Yavaş, İnci Anne'nin sokak hayvanları için yaptığı çağrıya kayıtsız kalmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Sultan Alparslan Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Hande Erçel Defne Samyeli
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mauricio Lemos Emre Belözoğlu Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk Adana Çocuk Eylül
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Madrid Yüksek Adalet Mahkemesi, sokakta sigara içilmesini ve gece hayatını yasakladı - Madrid
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 19:13:34. #1.14#
title