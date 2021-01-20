Son dakika haberleri... Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri... Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı

20.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 20.01.2021 19:02
Son dakika haberleri... Madrid'de bir binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, en az 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, şehir merkezinde bir binada gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, en az 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yerel saatle 15.00 (TSİ 17.00) sıralarında Madrid'in merkezindeki Puerto de Toledo Mahallesi'nde bir apartmanda patlamada oldu.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, patlamanın gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiğini, olayda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, en az 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

AA muhabirine konuşan bir görgü tanığı, patlamanın meydana geldiği binada oturduğunu, eve girerken gaz kokusu aldığını söyledi.

Görgü tanığı, patlamanın çok şiddetli olduğunu belirterek, "Yer yerinden oynadı. Sokağın ve binanın durumu korkunç. İnsanlar yerde yatıyor, tam bir kaos var." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bazı görgü tanıkları çok sayıda yaralının olduğunu söyledi.

Patlamanın olduğu binanın önünde yolda park halindeki araçların büyük bölümü zarar görürken, sivil koruma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgeyi güvenlik koridoruna aldığı bildirildi.

Binanın yanında bir yaşlı bakımevinin, okul ve kilisenin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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