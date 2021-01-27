Son dakika haberleri... Madrid'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tanı testi merkezi ve personel sayısı artırıldı

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Avrupa'daki kentlerin başında gelen İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni vaka sayılarında gözlenen yüksek artışın ardından daha fazla yerde, daha çok personelle tanı testi yapılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen Avrupa'daki kentlerin başında gelen İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni vaka sayılarında gözlenen yüksek artışın ardından daha fazla yerde, daha çok personelle tanı testi yapılmaya başlandı.

İspanya'da Kovid-19'da vaka ve can kaybı sayısının en yüksek olduğu bölge olan Madrid'de gerek özerk yönetimin sağlık birimleri gerekse Kızıl Haç gibi kurumlar spor salonu veya gösteri merkezi gibi geniş alanlarda halka ücretsiz tanı testleri yapıyor.

Madrid özerk yönetimi ayrıca Sağlık Bakanlığından alınan izinle 1 Şubat'tan itibaren sadece salgının yoğun görüldüğü yerlerde, eczane ve diş kliniklerinde de halka ücretsiz tanı testleri yapılacağını duyurdu.

Madrid'de mevcut durumda 25 belediyede ve 56 mahallede serbest dolaşım kısıtlaması uygulanırken, bar, restoran ve alışveriş merkezleri en geç saat 21.00'da kapatılıyor.

Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, ekim ayından bu yana 57 binden fazla kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildiğini belirtti.

Almeida, belediye polisinin kurallara uyulması için dronelerle havadan da denetleme yapacağını kaydetti.

Okullarda yüz yüze eğitime devam edilen Madrid'de son bir haftada Kovid-19 vakalarından dolayı kapatılan sınıf sayısının yüzde 175 arttığı, mevcut durumda 12 bin 51 öğrenciyi etkileyecek şekilde 357 sınıfın kapalı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Salgının başladığı günden bugüne Madrid'de 511 bin 308 vaka tespit edilirken, 20 bin 416 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli