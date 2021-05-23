Son dakika haberleri: Maden ocağındaki iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Maden ocağındaki iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Maden ocağındaki iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı vincin düşen zincirinin altında kalan operatörü Fuat Güle (46) hayatını kaybetti.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı vincin düşen zincirinin altında kalan operatörü Fuat Güle (46) hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün 12.30 sıralarında kırsal Kirazlıyayla Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında çalışan vinç operatörü Fuat Güle, vincin boşalan zincirinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları Güle'nin yardımına koştu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Güle, Yenişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Güle durumu ağır olduğu için Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Fuat Güle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fuat Güle'nin cenazesinin Yenişehir Yolören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ezgi Atav

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'daki Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'daki Gökdere Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Bülent Ersoy Ceyda Düvenci
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Maden ocağındaki iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 08:30:39. #1.14#

title