Son dakika haberleri: Maden ocağında iş kazası: 2 yaralı
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Son dakika haberleri: Maden ocağında iş kazası: 2 yaralı

18.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:39
Son dakika haberleri: Maden ocağında iş kazası: 2 yaralı

Son dakika haberleri: ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında 1'i kadın muhendis, 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında  1'i kadın muhendis, 2 kişi yaralandı.

Zonguldak'ta TTK'ya ait Üzülmez Müessese Müdürlüğü maden ocağında, içerisinde işçi ve mühendislerin olduğu vagon, kapıya sıkıştı. Maden mühendisi Yeşim Canpolat ve işçi Zekai Ünsal yaralandı. Yaralılar, maden ocağından çıkarılarak ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Son dakika haberleri: Maden ocağında iş kazası: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cüneyt ÖZFİDAN

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