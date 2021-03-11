Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı
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Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı

11.03.2021 02:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 03:05

Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı Zonguldak'ta Yalçın Karadöngel isimli maden işçisi ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı.

Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Yalçın Karadöngel isimli maden işçisi ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı. İşçi olay yerinde hayatını kaybederken polis ekipleri olayın faili ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Kilimli ilçesine bağlık Karadon Mahallesi Uzun Sokak'ta yaşandı. İddialara göre 43 yaşındaki maden işçisi Yalçın Karadöngel ikamet ettiği lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı.

Olay sonrası silah seslerini duyan çevredekiler maden işçisini yerde hareketsiz görünce durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan işçi Yalçın Karadöngel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çevrede inceleme başlatan ekipler hızla olay yerinden uzaklaşan fail yada failler hakkında kimlik tespiti ve yakalama çalışması başlattı. Olay yerinin karanlık ve çevrede herhangi güvenlik kamerası bulunmaması üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

Çevre güvenliği alınırken Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Karadöngel'in cansız bedeni ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı
Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı
Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı
Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı
Maden işçisi lojmanın önünde silahlı saldırıya uğradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM

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